В Совбезе Украины заявили об отказе от любых переговоров с Россией

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Украинская сторона не намерена вести какие-либо переговоры с Россией, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он предложил ВС РФ покинуть территорию Украины и подчеркнул, что Киев будет делать «на своей земле» то, что считает необходимым.

Никаких переговоров с ними [с российской стороной], — заявил Данилов в эфире «Украина-24».

В своем Twitter он назвал ложью и лицемерием информацию о временном прекращении огня.

5 января министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января.

Утром 5 января с соответствующей инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал Москву и Киев установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Священнослужитель объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.