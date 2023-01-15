Российские военные находят скрывающихся солдат ВСУ в Соледаре Офицер спецназа «Троя» Новиков: военные РФ при зачистке Соледара находят скрывающихся солдат ВСУ

Фото: dan-news.info

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Российские военные при зачистке Соледара находят группы солдат ВСУ, попытавшихся скрыться в городе после его перехода под контроль ВС РФ, сообщил ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Он подчеркнул, что пока достаточно сложно назвать число украинских военных, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.

Соледар взят. Вроде все военнослужащие ВСУ сдались, все под контролем, но когда идет проверка всех помещений, технических помещений — еще обнаруживаются скрытые группы украинских военных.<...> Некоторые украинские военные, которые еще остаются в городе, выбирают себе тактику просто где-то спрятаться. Прячутся в технических помещениях — это чердаки, если есть, промышленные помещения. Это буквально уже единичные случаи, — сказал он.

11 января предприниматель Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара и его зачистке от подразделений украинской армии. По его словам, мирные жители были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

13 января в Минобороны РФ заявили, что российские войска установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы.

В ходе взятия Соледара под контроль подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ, отметили в ведомстве.

Впоследствии в Минобороны сообщили, что во взятии под контроль территории Соледара участвовали бойцы ЧВК «Вагнер». В ведомстве пояснили, что речь идет «непосредственно о штурме городских кварталов, которые были оккупированы ВСУ».