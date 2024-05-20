В СНБО признали, что видят окончание конфликта с РФ за столом переговоров Секретарь СНБО Украины Литвиненко: конфликт с Россией закончится переговорами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, Киев четко это осознает, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, для этого президент Владимир Зеленский предложил «формулу мира».

Ситуация на фронте является крайне сложной. <...> Украина четко осознает, что война закончится переговорами, — сказал он.

Литвиненко отметил, что Украина нуждается не в краткосрочном перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия. По его словам, это вопрос гарантий безопасности. Секретарь СНБО добавил, что считает важным шагом реализацию сделок по прошлогодним заявлениям G7.

Секретарь совета признал, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, но даже получение приглашения в альянс способствует деэскалации ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на предложенную Зеленским «формулу мира», которую будет продвигать в Швейцарии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее сообщил, что примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, уровень участия будет зависеть от сроков и логистики мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что также хотел бы видеть Китай на саммите в Швейцарии. По его словам, Пекин «имеет влияние на Россию», поэтому ему необходимо принять участие в конференции. Россию на мирный саммит не приглашали.