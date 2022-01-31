В СНБО предсказали, что Минские соглашения разрушат Украину

Минские соглашения невыполнимы. Они приведут к разрушению Украины. Такое мнение высказал в интервью изданию Associated Press секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Он отметил, что требуется подписать новое соглашение.

Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Они были подписаны под дулом российского пистолета, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать, — заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Запад не должен принуждать Украину к выполнению данных соглашений. Подобное может вести к дестабилизации ситуации в стране. Необходимо начать переговоры о заключении нового документа, который заставит РФ «отвести войска и танки». При этом Данилов сообщил, что если Россия решится на вторжение, Украина противопоставит ей от 2 млн до 2,5 млн человек, готовых активно сопротивляться.

Киев и страны Запада в последние месяцы неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».