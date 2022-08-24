В СНБО назвали условие, при котором Россия может сохранить Крымский мост Глава СНБО Украины Данилов: Россия может сохранить Крымский мост, если выведет войска с полуострова

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Чтобы предотвратить уничтожение Крымского моста, России следует вывести свои войска с полуострова, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza. По его словам, мост является военным объектом, по которому ВС России перебрасывает личный состав и технику.

Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего удивительного. Но у [президента России Владимира] Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост, — сказал Данилов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. При этом он не уточнил, каким именно способом это будет сделано. Он также назвал мост «незаконной конструкцией».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что навязчивая идея уничтожить Крымский мост «давно не дает покоя оголтелой киевской власти». Однако сил воплотить ее у руководства Украины не хватит, уверен политик.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, предупредил Киев, что в случае атаки переправы ответ России будет «настолько страшным, что его трудно описать».