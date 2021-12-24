В СНБО допустили, что Украина не признает решения России и Запада

Решения стран Запада и России относительно судьбы Украины не будут эффективными, если эти решения не признает сам народ страны. Об этом заявил Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью AFP.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в начале 2022 года. Он подчеркнул, что между странами имеется согласие задействовать три трека переговоров по данному вопросу.

Каким бы ни был итог этих переговоров, ничего не получится, если его исход не признают украинцы, — заявил Данилов.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По его словам, организация готова к содержательному диалогу с Москвой, а любой диалог с РФ должен строиться на уважении основных принципов, на которых основана европейская безопасность. В то же время генсек НАТО добавил, что решение Киева о вступлении в Альянс не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.