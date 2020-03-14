https://static.news.ru/photo/44f987aa-66b5-11ea-afc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько десятков украинских депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» выступили против создания консультативного совета по Донбассу. Они подписали обращение, инициированное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Подписи под документом поставили почти 60 парламентариев, передаёт «Страна.ua». Издание отмечает, что позиция группы депутатов поставила под сомнение большинство в Раде. Это может затруднить для власти получение необходимого количества голосов для принятия законопроектов.

Предварительная договорённость о создании консультативного совета как нового механизма урегулирования была достигнута 11 марта на заседании контактной группы в Минске.

При этом, как позже подчеркнул Ермак, это не подразумевает готовности к ведению прямых переговоров с представителями самопровозглашённых республик Донбасса. Подобную перспективу он назвал недопустимой, писал NEWS.ru.