Несколько десятков украинских депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» выступили против создания консультативного совета по Донбассу. Они подписали обращение, инициированное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Подписи под документом поставили почти 60 парламентариев,
Предварительная договорённость о создании консультативного совета как нового механизма урегулирования была достигнута 11 марта на заседании контактной группы в Минске.
При этом, как позже подчеркнул Ермак, это не подразумевает готовности к ведению прямых переговоров с представителями самопровозглашённых республик Донбасса. Подобную перспективу он назвал недопустимой, писал NEWS.ru.
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