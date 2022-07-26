В Словении объяснили решение Евросоюза о сокращении потребления газа Министр инфраструктуры Словении: сокращение потребления газа увеличит независимость от РФ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Словении поддерживают инициативу ЕС снизить потребление газа на 15%, заявил на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС министр инфраструктуры Словении Боян Кумер. По его словам, которые приводит РИА Новости, это решение не является идеальным, но демонстрирует решимость государств-членов обеспечить независимость от российского газа.

Мы приветствуем и поддерживаем это предложение. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение покажет, что европейская солидарность еще жива, — заявил Кумер.

Ранее сообщалось, что представители стран, входящих в Евросоюз, согласовали чрезвычайный план по добровольному сокращению потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Брюссель также призвал членов ЕС начать подготовку к полному отказу от российского газа.

Некоторые страны, в числе которых Греция, Испания и Португалия, выступили против такого шага, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план имеет только «коммуникативное значение», и его осуществление практически невозможно. В условиях геополитической нестабильности он призвал ускорить поиск новых источников газа.