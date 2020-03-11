https://static.news.ru/photo/811f2d5e-6447-11ea-b210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Sibaja/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Словении приняли решение с 16 марта закрыть все школы для предотвращения распространения COVID-19, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марьян Шарец.

Это постановление необходимо в текущей ситуации, — отметил политик.

Шарец не уточнил, как долго учебные заведения будут оставаться закрытыми.

В Словении зарегистрированы 57 случаев заражения коронавирусом нового типа. 11 марта две начальных школы были закрыты после того, как инфекцию выявили у учителей, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса стала причиной введения общенационального карантина на Украине. В стране с 12 марта закрыты учебные заведения и запрещено проведение мероприятий численностью более 200 человек.