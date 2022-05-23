В Словакии заявили о скорой готовности словацко-польского газопровода В Словакии заявили, что строительство словацко-польского газопровода близко к завершению

Фото Jan Koller/CTK/Global Look Press

Министерство экономики Словакии заявило, что в ближайшее время завершится строительство словацко-польского газопровода длиной 164 км. Благодаря этому Словакия сможет получать сжиженный природный газ (СПГ) с балтийского побережья Польши, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть — от госграницы до компрессорной станции в посёлке Вельке-Капушаны. Новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии, — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что после завершения строительства предстоит тестирование газопровода, который усилит энергетическую инфраструктуру страны. Само объединение газовых систем Словакии и Польши в министерстве считают одним из крупнейших проектов в отрасли.

Сейчас Братислава получает от Москвы 85% потребляемого газа.

Ранее стало известно, что польский нефтегазовый концерн PGNiG зарезервировал большинство мощностей газопровода Baltic Pipe. Запуск трубопровода, который позиционируется как конкурент «Северного потока — 2», запланирован ближайшей осенью. Газопровод длиной 275 км был достроен в середине ноября 2021 года.