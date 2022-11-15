В Словакии заявили о поддержке в стране действий России на Украине Экс-премьер Чарногурский: многие жители Словакии поддерживают Россию в конфликте с Киевом

Фото: Jan Carnogursky/vk.com

Бывший премьер Словакии Ян Чарногурский

Бывший премьер Словакии Ян Чарногурский заявил, что Братислава является другом Москвы. В конфликте с Киевом многие словаки поддерживают Россию, отметил он в беседе с РИА Новости.

Во всех опросах общественного мнения, которые были проведены за последние три года или даже больше американским агентством более чем в 15 странах Евросоюза, на вопрос, кто больше всего помогал Словакии во время международного кризиса среди таких стран, как США, Германия, Россия, Китай, побеждал всегда вариант с Россией, — рассказал экс-премьер.

Чарногурский также напомнил результаты опроса, проведенного в Словакии в сентябре. Они показали, что Россию в украинском конфликте поддержали 52% словаков.

Это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала [конфликта], — уточнил политик.

Чарногурский сказал, что за океаном люди уже голосуют за сокращение военной помощи Киеву. Однако если что-то можно понимать как успех Украины, это используют для продолжения политики, направленной на тотальную поддержку Киева, заключил экс-премьер.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Фарит Мухаметшин заявил, что многие из исламских стран поддерживают позицию Москвы на мировой арене. Межпарламентское взаимодействие России с входящими в Организацию исламского сотрудничества государствами может развиваться на постоянной основе, добавил он.