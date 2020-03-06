Пациента с коронавирусом изолировали от общества в Братиславе. Это первый подтверждённый случай заражения COVID-19 на территории Словакии.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что 53-летнему пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь. Заболевший не был за границей, поэтому он, скорее всего, заразился от гражданина другой страны,
По данным на 6 марта, коронавирусом нового типа в мире заразились более 98 тысяч, 3,3 тысячи умерли, свыше 55 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 заразился один из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA), который вернулся из Италии. Он провёл около 30 встреч с должностными лицами из других учреждений ЕС. Один из его коллег пожаловался на ухудшение состояния, он ждёт результатов теста на коронавирус.
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