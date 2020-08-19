В Словакии зафиксирован резкий рост случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/43f5e96e-e227-11ea-89b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA/Global Look Press

В Словакии за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 100 — на 85 больше, чем в предыдущий день.

В связи с ростом числа заболевших глава Минздрава страны Марек Крайчи предупредил жителей о начале второй волны заболевания. По его словам, новая волна ударит по стране сильнее первой, сообщает Словацкой радио со ссылкой на министерство.

Марек призвал людей соблюдать социальную дистанцию и меры личной гигиены, а также пользоваться в общественных местах масками.

Минздрав Словакии объявил о появлении коронавируса в стране 6 марта. Тестирование с тех пор прошли более 300 тысяч жителей. За последние сутки было сделано 3684 теста.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты из Германии раскрыли неизвестный механизм по заражению клетки коронавирусом SARS-CoV-2. Они применяли технологию криоэлектронной томографии, усреднение субтомограмм и молекулярное динамическое моделирование.