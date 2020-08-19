В Словакии зафиксирован резкий рост случаев коронавируса

В Словакии за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 100 — на 85 больше, чем в предыдущий день.
В связи с ростом числа заболевших глава Минздрава страны Марек Крайчи предупредил жителей о начале второй волны заболевания. По его словам, новая волна ударит по стране сильнее первой, сообщает Словацкой радио со ссылкой на министерство.
Марек призвал людей соблюдать социальную дистанцию и меры личной гигиены, а также пользоваться в общественных местах масками.
Минздрав Словакии объявил о появлении коронавируса в стране 6 марта. Тестирование с тех пор прошли более 300 тысяч жителей. За последние сутки было сделано 3684 теста.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты из Германии раскрыли неизвестный механизм по заражению клетки коронавирусом SARS-CoV-2. Они применяли технологию криоэлектронной томографии, усреднение субтомограмм и молекулярное динамическое моделирование.
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