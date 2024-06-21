В Словакии возбудят уголовное дело из-за отправки МиГ-29 на Украину

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Минобороны Словакии планирует возбудить уголовное дело против экс-премьера республики Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя, сообщил госсекретарь ведомства Игорь Мелихер. По его словам, которые приводит портал pravda.sk, причиной является передача Украине истребителей МиГ-29 словацких ВВС и ЗРК «Куб» в марте 2023 года.

В пятницу мы начнем уголовные дела против Эдуарда Хегера и бывшего министра [обороны] Ярослава Надя, — заявил Мелихер.

По его словам, названных лиц также подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей. Госсекретарь добавил, что в ходе аудита, который продлился несколько месяцев, не удалось обнаружить ни одного документа, обосновывающего передачу Киеву самолетов и оборудования для систем ПВО.

Хегер утверждал, что поставкой на Украину старых и неиспользуемых МиГ-29 Словакия только повысит свою обороноспособность. Он обещал взамен истребителей помощь союзников в военной технике на €700 млн и помощь на €200 млн от ЕС.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что переданные ВСУ истребители F-16 разместят на территории Украины. Он напомнил, что подписанное украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом двустороннее соглашение о безопасности подтвердило желание Вашингтона помочь Киеву обрести соответствующий потенциал.