В Словакии собираются провести референдум об отмене санкций против России В Словакии собрали подписи для референдума по отмене санкций против России

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В Словакии собрали подписи для проведения референдума по вопросу отмены санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу партии DOMOV Павола Слоту. По его словам, всего собрано 356 593 подписи.

Установленный законом лимит (350 тысяч подписей) для объявления референдума о неприменении Словакией антироссийских санкций достигнут. О дальнейших шагах мы сообщим в ближайшие дни, — заявил политик.

Слота предлагает вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Братислава не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?» Он призвал стремиться остановить или минимизировать негативное влияние антироссийских рестрикций на республику.

Ранее СМИ сообщили, что в санкционной политике США, Великобритании и государств Евросоюза за прошедший год обозначились новые тренды. Западные страны перешли к активному исполнению санкций, уйдя от формального декларирования вторичных ограничительных мер. Количество физических и юридических лиц из третьих стран, подпавших под действие вторичных санкций, возросло в семь раз с конца 2022 года. В частности, Европа наложила ограничения на 20 субъектов и 120 лиц.