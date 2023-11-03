В Словакии призвали отстранить парламентария из-за портрета Че Гевары Словацкая партия KDH осудила парламентария Блаха за портрет Че Гевары в кабинете

Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Эрнесто Че Гевара

Словацкая партия Христианско-демократический союз (KDH) осудила вице-спикера парламента Любоша Блаха, повесившего в своем кабинете портрет Че Гевары вместо фотографии президента республики Зузаны Чапутовой. Депутат выложил видео в Сети, где он наводит порядок в своем кабинете и заменяет фото лидера Словакии на портрет, а также убирает флаг Евросоюза, поставив вместо него еще один флаг государства, пишет EADaily со ссылкой на местные СМИ.

Глава фракции KDH Мартина Голечкова отметила, что партия призвала отстранить парламентария. Она также напомнила, что фракция всегда выступала против коммунизма и поддерживала вступление в международные структуры, в том числе в Евросоюз. В партии начали сбор подписей среди депутатов за отставку вице-спикера парламента.

В KDH решительно осуждают действия Любоша Блаха, снявшего флаг Евросоюза в своем кабинете и заменившего портрет президента страны на портрет Че Гевары, — уточнила Голечкова.

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что не будет голосовать за антироссийские санкции, если они причинят вред его родной стране. Также, по его словам, Словакия больше не будет предоставлять военную помощь Украине.