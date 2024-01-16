В Словакии предупредили о катастрофичных последствиях выделения денег Киеву Фицо: выделение Киеву €50 млрд приведет к сотням тысяч жертв

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Выделение €50 млрд Украине приведет к сотням тысяч жертв и улучшению переговорной позиции РФ, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште. По его словам, такая помощь точно «не продвинет ВСУ к Крыму», передает Reuters.

Что произойдет, если мы выделим Украине €50 млрд, пересмотрим бюджет ЕС и дадим Украине существенно больше, чем некоторым членам ЕС... С €50 млрд помощи с обеих сторон будут сотни военных жертв, русские по-прежнему будут контролировать Донецкую и Луганскую области, разумеется, не будет продвижения к Крыму — и переговорная позиция России улучшится, — выразил мнение Фицо.

Он добавил, что стратегия Европейского союза по Украине неэффективна, а конфликт не имеет военного решения. Тем временем, по словам политика, Киев не может успешно вести военные действия против российской армии.

Ранее Орбан во время пресс-конференции с Фицо заявил, что Венгрия, которая продолжает сотрудничество с Россией, поддержит план оказания помощи Украины без предоставления общего кредита странами Евросоюза. По его словам, Будапешт готов выделить свою долю из национального бюджета.