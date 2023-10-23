«Победа будет за вами»: экс-премьер Словакии предрек итоги СВО Экс-премьер Словакии Чарногурский: Россия победит в украинском конфликте

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Победа в конфликте на Украине будет за Россией, заявил экс-премьер Словакии Ян Чарногурский на Ялтинском международном форуме, проходящем в Москве. По его словам, которые приводит ТАСС, позиция Крыма в мире повышается.

Чарногурский, который также является председателем координационного совета Международной ассоциации «Друзей Крыма», подчеркнул, что в западных СМИ полуостров называют украинским, потому что НАТО, и в частности США, «хочет воевать, чтобы забрать Крым у России». По его словам, Западу это важно, чтобы обрести рычаг давления на РФ.

Это будет продолжаться до конечной победы крымчан и России. Поскольку я приезжаю из страны НАТО, позвольте мне закончить словами: «Победа будет за вами», — заключил экс-премьер Словакии.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО не сможет победить Россию, поскольку организация не предназначена для ведения наступательных войн. Он отметил, что Альянс создавался в целях обороны Запада, но постоянно расширялся.

До этого бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли предположил, что Вашингтон будет вынужден нарастить военные расходы, если Россия добьется своих целей в рамках спецоперации на Украине. По его словам, американский оборонный бюджет вполне может удвоиться, так как с победой России возрастет вероятность войны великих держав.