В Словакии оценили шансы Украины получить бесплатный билет в НАТО Президент Словакии Пеллегрини: Украина не получит бесплатный билет в НАТО

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Декларация саммита НАТО не будет «бесплатным билетом» в Альянс для Украины, заявил в Вашингтоне президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РИА Новости. По его словам, Киев должен предоставить гарантии для возможного вступления в Блок и заручиться согласием всех стран — участниц объединения.

Ситуация с безопасностью не делает это возможным, — заявил Пеллегрини.

Он добавил, что самой острой будет дискуссия о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, сейчас идет очень аккуратный поиск слов, чтобы достичь прогресса после саммита в Вильнюсе.

Пеллегрини заверил, что Словакия будет настаивать на упоминании о необходимости исполнения условий для членства в Блоке. Финальное решение должно зависеть от всех стран — участниц НАТО, подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО, который стартует 9 июля в Вашингтоне. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» будет посвящен 75-й годовщине образования Блока.

До этого заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ заявил, что особый акцент на саммите НАТО в Вашингтоне сделают на Черном море. При этом он подчеркнул, что военный блок не хочет становиться частью конфликта на Украине.