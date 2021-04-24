В Словакии назвали причину высылки российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/8f42b248-a4e2-11eb-b5cf-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Словакия выслала трёх сотрудников посольства РФ из-за того, что спецслужбы заподозрили их в несоответствующем дипломатам поведении. Об этом сообщает чешское издание Respekt.cz со ссылкой на министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.

В последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как должны действовать дипломаты. И было принято политическое решение, — пояснил он.

Глава ведомства сделал акцент на том, что высылка российских дипломатов — суверенное решение властей республики. В то же время он добавил, что этот шаг является и откликом на просьбу Праги о солидарности в отношении дипмиссий РФ.

О решении Словакии выслать трёх российских дипломатов стало известно 22 апреля. Власти потребовали от них покинуть территорию республики в течение семи дней. Премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил, что это связано с ситуацией в Чехии.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш выразил Братиславе благодарность. В Москве, в свою очередь, заявили, что разочарованы недружественными действиями Словакии, и пообещали принять ответные меры.