https://static.news.ru/photo/abcbdb68-dce0-11e9-9f0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Khaldei/Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия. При освобождении только первого населённого пункта страны, посёлка Калинова, погибли 1,2 тысячи советских воинов, заявил премьер Петер Пеллегрини.

На торжествах по случаю 75-летия освобождения Калинова он призвал помнить роль Красной Армии в борьбе с фашизмом. Пеллегрини также заявил о необходимости активно бороться с популизмом и попытками исказить ход и итоги Второй мировой войны.

К сожалению, мы живём в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой, — цитирует Пеллегрини РИА Новости .

Политик отметил, что псевдоисторические версии используются в чьих-либо политических интересах. Пеллегрини призвал сограждан не забывать историю и её героев.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны направлены на лишение России роли гаранта послевоенного миропорядка.