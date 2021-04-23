В Словакии намерены опубликовать контракт по «Спутнику V» без согласия РФ

https://static.news.ru/photo/a10a290a-a476-11eb-b5d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что ведомство готово опубликовать текст договора о закупке в РФ вакцины против коронавируса «Спутник V». По словам министра, это будет сделано, даже если Москва станет настаивать на обратном, сообщает РИА Новости.

Соглашение опубликуем, дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной, — подчеркнул Ленгварский.

Он добавил, что будет ждать ответа Москвы «максимум несколько дней».

При этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее просил правительство Словакии вернуть первую поставленную партию вакцины в связи с многочисленными нарушениями контракта. Так, в республике «Спутник V» впервые проверили эксперты братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ). В нарушение договора проверяли в лаборатории, не являющейся частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. Сейчас образцы препарата, присланные из Словакии, проверяют в сертифицированной лаборатории Венгрии.

Словакия закупила вакцину по инициативе тогдашних премьера Игора Матовича и главы Минздрава Марека Крайчи. Это вызвало скандал в рядах правящей коалиции, поскольку о сделке не знали ни в правительстве, ни президент республики Зузана Чапутова. Последовали отставки и премьера, и главы Минздрава.

Чапутова и другие ведущие политики страны настаивают на необходимости публикации контракта по закупке «Спутника V», его содержание до сих пор остаётся неизвестным для общественности.

Ранее стало известно, что ГИКЛ не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины «Спутник V». Специалисты сослались на отсутствие некоторых данных от производителя. Представитель института Магдалена Юркемикова пояснила, что на некоторые вопросы о фармацевтическом качестве российской вакцины помогли ответить лабораторные исследования. Однако основываясь только на них, нет возможности сделать вывод об эффективности и безопасности «Спутника V» для человека.