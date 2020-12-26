Вакцинация против COVID-19 началась в Словакии

https://static.news.ru/photo/6328aa7e-47b2-11eb-b205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Bein/Global Look Press

В Словакии началась массовая вакцинация населения против коронавируса. Первые 9750 доз препарата производства Pfizer/BioNTech были получены больницей города Нитра.

Первая прививка была сделана известному в стране врачу-инфекционисту, профессору Владимиру Крчмеры в больнице города Нитра. Прямая трансляция велась сетевым телеканалом газеты Pravda. Согласно плану Минздрава, после этого началась вакцинация медиков, занятых в работе с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Партия вакцины Pfizer/BioNTech была распределена между больницами городов Братислава, Банска-Бистрица и Кошице. В течение декабря и января будут вакцинироваться сотрудники и пациенты домов престарелых, а также работники экстренных служб и стратегической инфраструктуры. Общее количество вакцин рассчитано примерно на 3,3 млн человек. Население Словакии — 5,45 млн.

Как сообщал NEWS.ru, 21 декабря Еврокомиссия после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) допустила на рынок вакцину от Pfizer/BioNTech. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, этот препарат будет доступен всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Позднее первые препараты для вакцинации, которые были одобрены в Евросоюзе, получили все европейские страны.