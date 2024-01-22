В Словакии дали совет Украине, как прекратить конфликт с Россией Премьер Фицо: для прекращения конфликта Украине придется отдать часть территорий

Фото: МО РФ

Украине придется отдать России часть территорий, чтобы прекратить конфликт, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в интервью RTVS. По его мнению, все должно закончиться компромиссом, который будет «очень болезненным».

Чего [украинцы] ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально, — заявил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что военные возможности Украины постоянно уменьшаются, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных переговорах о мире с РФ. По его словам, не помогают даже гигантские поставки оружия с Запада.