В Скопье подтвердили передачу Киеву непригодных для полетов Су-25 Janes: Северная Македония подтвердила передачу Киеву непригодных для полетов Су-25

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Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска подтвердила, что Скопье направил Киеву четыре истребителя Су-25, сообщает издание Janes. По его данным, речь идет о непригодных к полетам трех одноместных Су-25с и одном двухместном Су-25УБ.

Поставленное Украине оборудование состоит из стрелкового оружия и боеприпасов к нему, артиллерийских орудий, танков, истребителей Су, противотанкового вооружения и ПВО, а также снаряжения для военной авиации, — процитировало издание Петровску.

Министр пояснила, что переданные Украине истребители, а также танки и артиллерийское оборудование не были частью арсенала армии Северной Македонии.

Портал МКД ранее сообщал, что власти Скопье летом 2022 года собирались отправить Киеву четыре штурмовика Су-25, купленные у Украины же в 2001 году. Самолеты не поднимались в воздух с 2004 года, они ожидали продажи.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что власти страны готовы отправить Варшаве истребители в ответ на отправку Польшей МиГ-29 Украине. При этом он отметил, что Соединенное Королевство пока не получало никаких запросов от польской стороны по данному вопросу.