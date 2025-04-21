В Скандинавии из-за России вернулись в Средневековье WSJ: скандинавские страны объединяют военные ресурсы из-за России

Фото: Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Отмечается, что такая сплоченность этих стран возникла впервые со времен Средневековья.

Скандинавские страны впервые со времен Кальмарской унии в 1400-х годах проводят единую политику безопасности. Они осознали важность углубления своего военного сотрудничества, чего мы не видели уже несколько столетий, — заявил Столтенберг.

Ранее правительство России денонсировало соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Совет Баренцева/Евроарктического региона был создан в 1993 году для развития межправительственного сотрудничества в интересах устойчивого развития, охраны окружающей среды, экономики, а также научно-технического и транспортного взаимодействия.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что страна может пересмотреть внутренний запрет на военное присутствие на границе с Россией. По его словам, из-за «новой линии» НАТО будет создана отдельная бригада, чтобы «защищать каждый дюйм» территории Альянса.