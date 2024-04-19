В силах обороны юга Украины произошло изменение Генштаб ВСУ отправил в отставку спикера сил обороны юга Гуменюк

Фото: МО Украины

Наталья Гуменюк

Генеральный штаб ВСУ сообщил о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны «Юг», сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который станет «голосом» сил обороны «Юг».

Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля 2024 года, — говорится в сообщении.

Гуменюк занимала должность главы объединенного координационного пресс-центра сил обороны «Юг» с весны 2022 года. До этого работала помощником начальника регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины.

В апреле депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что на Украине уволены командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Он добавил, что это «не последние перемены».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку экс-главнокомандующего вооруженными силами, потому что у него были веские причины. В военном ведомстве планируются кадровые перестановки на всех уровнях, при этом приказы президента не обсуждаются, а выполняются, подчеркнул он.