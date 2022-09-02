В Siemens оценили вероятность дальнейшей работы с «Северным потоком» Siemens: компания не имеет контракта на проведение ремонтных работ на «Северном потоке»

Фото: Global Look Press/imago stock&people/JÃ¼rgen Ritter

Компания Siemens Energy в настоящее время не имеет контракта на проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток». Однако компания готова к ним. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель немецкого концерна.

В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но она готова к ним, — сказал представитель Siemens Energy.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что Роспотребнадзор предупредил о неисправности единственного оставшегося рабочего двигателя «Северного потока», в связи с чем работа трубопровода была полностью остановлена.

В Siemens Energy заявили, что приняли к сведению эти сообщения. Там подчеркнули, что не считают выводы «Газпрома» основанием для отключения «Северного потока». Представитель немецкого концерна сообщил, что подобные утечки обкновенно могут быть устранены на месте.

Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства, — пояснил сотрудник Siemens.

Он также добавил, что в компании считают, что на компрессорной станции «Портовая» имеется досоаточное количество дополнительных турбин для работы газопровода.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежность трубопровода «Северный поток — 1» находится под угрозой, поскольку нет технологических резервов, и работает всего одна турбина. Он подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине «Газпрома».