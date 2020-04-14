В швейцарских больницах зафиксирована нехватка лекарств

https://static.news.ru/photo/c5a3538e-7e63-11ea-8e59-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER/www.imago-images.de/Global Look Press

В Швейцарии больницы столкнулись с нехваткой необходимых лекарств из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава отдела по реагированию в кризисных ситуациях и международного сотрудничества Федерального офиса здравоохранения Швейцарии Патрик Матис. По его словам, в частности медучреждениям не хватает анестезии. Он отметил, что в последнее время ситуация несколько улучшилась, однако дефицит лекарств остаётся большой проблемой, передаёт РИА Новости.

Есть реальные затруднения в основных лекарствах в отделениях интенсивной терапии. Мы координируем ситуацию на национальном уровне, — заявил Матис на пресс-конференции в Берне.

Он сообщил, что Швейцария пытается покупать больше лекарств у других стран, но сейчас они, наряду со средствами личной защиты, пользуются большим спросом на рынке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший хоккеист сборной Швейцарии Роджер Шаппо, выступавший за страну на Олимпийских играх в 1964 году, скончался из-за коронавируса в возрасте 79 лет.