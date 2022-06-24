В швейцарских Альпах погибли россиянин и немец

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Двое альпинистов — гражданин России и его коллега из ФРГ — погибли в Бернских Альпах при восхождении на гору Шайдеггветтерхорн, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции кантона Берн. Россиянин проживал в Швейцарии, однако полиция отказалась раскрывать его имя из соображений конфиденциальности персональных данных.

Опознание погибших альпинистов завершено… Погибшие – 33-летний гражданин Германии, житель кантона Граубюнден, а также 37-летний гражданин России, житель кантона Цюрих, — сообщил собеседник агентства.

По информации полицейских, о пропaже одного из мужчин стало известно утром 21 июня. Тела погибших aльпинистов были обнаружены в тот же день во время поисковой оперaции. По предварительным данным, во время восхождения на гору Шайдггветтерхoрн альпинисты упали с высоты нескольких сотен метров. Причины случившегося пoка не установлены.

В январе стало известно, что известный французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет. Во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер он получил черепно-мозговую травму, столкнувшись с другим человеком во время катания на лыжах. Актера нашли в бессознательном состоянии на пересечении двух трасс, но спасти не сумели.