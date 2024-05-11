В Швейцарии заявили о сохранении нейтралитета, несмотря на поддержку Киева Reuters: Швейцария настаивает на своем нейтралитете на фоне поддержки Украины

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Швейцарии заявили, что проведение конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также прямая поддержка Киева, не влияют на нейтралитет страны, пишет Reuters со ссылкой на МИД европейского государства. В ведомстве также указали, что нейтральная позиция Швейцарии остается «постоянной».

Быть нейтральными не значит быть безразличными. <...> Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины, — говорится в сообщении.

При этом в самом агентство отметили, что саммит не поможет решить вопрос о конфликте. Экс-посол Швейцарии в Австралии Дэниэл Уокер, в свою очередь, выразил уверенность, что форум на самом деле будет проведен для усиления позиций украинской стороны, а не для урегулирования ситуации в кратчайшие сроки.

Она [конференция] будет направлена на укрепление позиций Украины, а не на поиск путей к немедленному миру, — пояснил бывший дипломат.

Ранее газета The Hill констатировала, что США и Украине придется принять «трудные решения» для мирного разрешения конфликта как можно скорее. Издание также отметило, что попытки ВСУ нанести поражение Вооруженным силам РФ обречены на провал, поскольку российская армия обладает значительным преимуществом.