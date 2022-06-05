Швейцарский министр заявил, что антироссийские санкции не достигли цели Министр экономики Швейцарии заявил, что санкции Запада против России не достигли цели

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Санкции, введенные странами Запада против России из-за спецоперации на Украине, не достигли поставленной цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью газете Blick. По мнению главы ведомства, если цель антироссийских санкций заключается в том, чтобы вынудить РФ прекратить конфликт на Украине, то эта цель попросту провалилась.

В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении конфликта на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута, — сказал Пармелен.

Также швейцарский министр отметил, что западные санкции не работают. Пармелен подчеркнул, что несмотря на сокращение нефтяных поставок РФ в Европу, российская сторона продает часть сырья другим странам по завышенным ценам.

Для Москвы результат один и тот же, — ответил министр на вопрос об эффективности западных санкций.

Ранее политолог Александр Маркин заявил, что уровень жизни граждан Евросоюза стремительно падает, в то время как Россия доказала свою экономическую устойчивость в условиях антироссийских санкций Запада. По его словам, США и ЕС начнут отказываться от ограничений в адрес РФ грядущей зимой 2023 года.