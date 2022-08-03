В Швейцарии назвали нарушением конституции санкции против России Партия UDC назвала принятие Швейцарией санкций против России противоречащим конституции

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Решение властей Швейцарии присоединиться к седьмому пакету антироссийских санкций противоречит конституции страны, сообщили в Швейцарской народной партии (UDC), передают «Известия». Заявление было сделано сразу после того, как руководство страны выступило в поддержку рестрикций.

В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций, — заявила пресс-атташе партии Андреа Соммер.

3 августа Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций, включающий эмбарго на поставки золота и изделий из этого драгметалла. Ограничительные меры в отношении России в первую очередь коснутся экспорта, импорта или транспортировки золота и изделий из золота из РФ. Под рестрикции также попадают услуги, связанные с соответствующими товарами.

Седьмой пакет санкций в отношении России ЕС ввел 21 июля. Рестрикции предусматривали запрет на покупку российского золота, распространялись на Сбербанк, «Юнармию», фонд «Русский мир», а также на ряд юридических и физических лиц. В числе последних оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.