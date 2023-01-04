В Швейцарии заявили, что не поставляли Ирану детали для дронов

Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Швейцария не занимается поставками в Иран деталей для беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиана Майенфиша. По его словам, Тегеран мог приобрести их на мировом рынке.

Экспорт из Швейцарии запрещен санкциями. Как правило, эти товары производятся в третьих странах и распространяются по всему миру. Поэтому необходимо исходить из того, что эти товары были приобретены Ираном на мировом рынке, — заявил Майенфиш.

По сообщениям СМИ, в иранском беспилотнике Shahed-136 обнаружили 52 детали иностранного производства, в том числе из США и Швейцарии.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Иран планирует увеличить поставки беспилотников в Россию, поэтому местные заводы по производству дронов должны подлежать уничтожению, а поставщиков БПЛА из Ирана нужно арестовывать. Власти Киева утверждают, что Тегеран поставляет Москве беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон обеспокоен военным сотрудничеством России и Ирана. В Британии считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности. Клеверли утверждал, что Иран является одним из основных поставщиков вооружений для России в ходе конфликта на Украине и «снабжает Москву сотнями беспилотных летательных аппаратов».