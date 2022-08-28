В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС

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Комитет швейцарских депутатов, а также представители экономической отрасли запустили петицию, в которой содержится требование по отмене запрета на строительство АЭС на территории страны, пишет Matin Dimanche. По информации газеты, инициатива «Электричество для всех в любое время» направлена на избежание дефицита электроэнергии. Напомним, что в 2017 году швейцарцы в ходе референдума проголосовали за запрет строительства новых АЭС в стране.

Петиция называется «Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии», текст хочет закрепить в конституции, что «разрешена любая форма производства электроэнергии, благоприятная для климата», — сказано в тексте статьи.

В газете уточняется, что сбор подписей запланирован на следующую неделю.

Сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал идею введения общеевропейского лимита на цены за электричество. Он прямо призвал «остановить безумие», которое происходит на энергетическом рынке Европы. По словам Нехаммера, эту проблему может решить введение лимита на цены за электроэнергию со стороны 27 стран — членов Евросоюза. Политик назвал текущее ценообразование на рынке электроэнергии ценовым взрывом.