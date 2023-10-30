В Швейцарии захотели обсудить с Россией украинскую «формулу мира» МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Москвой пункты «формулы мира» Киева

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Швейцария готова провести с Россией переговоры по трем пунктам из предложенной Киевом «формулы мира», заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер. Речь идет о вопросах продовольственной и ядерной безопасности, а также о подтверждении окончания боевых действий. Дипломат уточнил, что встреча по украинской «формуле мира», состоявшаяся на Мальте, позволила обменяться мнениями разных стран «относительно подготовки будущих мирных переговоров».

Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов, — сказал чиновник.

Ранее инициативу президента Украины Владимира Зеленского также обсуждали в Копенгагене. Консультации проходили еще в конце июня. Позднее встречу в аналогичном формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва называет эту формулу «оторванной от реальности».

В сентябре во время сессии Совета Безопасности ООН Зеленский заявил, что, по его мнению, для завершения конфликта Россия должна выполнить два условия. Первое требование Киева — полный вывод войск с территории Украины в пределах границ 1991 года. Он также добавил, что Москва должна передать Киеву контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.