В Швейцарии задержали участниц Pussy Riot за антивоенное граффито

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Мария Алехина

В Швейцарии полиция задержала участниц коллектива Pussy Riot Марию Алехину, Люсю Штейн и актрису Тасо Плетнер за попытку нанести на дорожный бордюр антивоенное граффито, сообщает Telegram-канал SOTA. Отмечается, что девушек увезли в наручниках в полицейский участок.

Мария Алехина, Люся Штейн и актриса Тасо Плетнер задержаны в Швейцарии за антивоенное граффито на улице. Девушки увезены в наручниках в участок, — говорится в сообщении.

Продюсер группы Александр Чепарухин в интервью «Медиазоне» (СМИ, исполняющее функции иноагента) заявил, что девушкам пригрозили депортацией из страны. По словам продюсера, у него есть фотографии полицейских, которые задержали девушек, однако в Швейцарии запрещено фотографировать и публиковать их снимки.

Полицейский сказал, что их могут выдворить из Швейцарии. У меня есть фотки, но у меня и Оли (еще одна участница группы) сфоткали паспорта и предупредили, что если я эти фотки опубликую в соцсетях, то буду нести ответственность — полицейских здесь нельзя фотографировать, — отметил он.

Позже Алехина сообщила, что через несколько часов полицейские отпустили участниц группы и довезли до отеля.

Ранее стало известно, что участница Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена в розыск. До этого против нее было возбуждено уголовное дело из-за сожжения российского флага.