В Швейцарии выявили более 30 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Швейцарии диагноз COVID-19 официально подтвердили у 31 человека. За весь период пандемии коронавирусом заразились 31 094 жителя этой страны, от инфекции скончались 1677 человек.

По данным на 13 июня, за сутки в стране был зарегистрирован 31 новый заражённый (19 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 31 094 человека, — цитирует РИА Новости сообщение Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

В Швейцарии провели 453 745 тестов на выявление COVID-19, вирус подтвердился в 8% случаев.

С 6 июня в стране стартовал третий этап отмены ограничений, введённых из-за коронавируса. Разрешены массовые мероприятия с участием до 300 человек, посещение ресторанов, баров, дискотек, рынков, СПА и бассейнов. С 15 июня Швейцария намерена открыть границы со странами Евросоюза и Великобританией.

Как писал NEWS.ru, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки среди жителей Белоруссии выросло на 721 до 53 241. За этот период умерли ещё пять человек, таким образом за весь период пандемии в стране болезнь закончилась летальным исходом для 303 пациентов. Глава Минздрава Белоруссии отметил ранее, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 сейчас развернулась в положительную сторону. Об улучшении эпидемиологической ситуации в стране заявил и белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая. Но потом он отметил, что системе здравоохранения необходимо готовиться ко второй волне пандемии.