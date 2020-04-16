В Швейцарии введённые из-за пандемии ограничения ослабят 27 апреля

https://static.news.ru/photo/59907f48-7fe7-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В Швейцарии с 27 апреля власти начнут постепенно снимать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Первыми к работе смогут вернуться врачи, парикмахеры, массажисты и косметологи. С 11 мая правительство планирует открыть часть школ, а также магазины и рынки. С 8 июня свою работу начнут средние школы, профессиональные училища и университеты.

Кабмин также обсуждает возможность смягчения существующего запрета на проведение мероприятий численностью более пяти человек.

Переход от одного этапа к следующему произойдёт, когда не будет значительного увеличения случаев заражения COVID-19, — пояснили в правительстве.

Между каждой стадией ослабления ограничений должно пройти необходимое количество времени. Власти намерены следить за количеством новых пациентов с коронавирусом, числом госпитализаций и летальных исходов.

В Швейцарии жертвами коронавирусной инфекции стали 1017 человек, подтверждены 26 732 случая заражения. Местные медики столкнулись с нехваткой лекарств, в частности, обезболивающих препаратов, писал NEWS.ru.