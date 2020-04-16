В Швейцарии введённые из-за пандемии ограничения ослабят 27 апреля

В Швейцарии с 27 апреля власти начнут постепенно снимать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.
Первыми к работе смогут вернуться врачи, парикмахеры, массажисты и косметологи. С 11 мая правительство планирует открыть часть школ, а также магазины и рынки. С 8 июня свою работу начнут средние школы, профессиональные училища и университеты.
Кабмин также обсуждает возможность смягчения существующего запрета на проведение мероприятий численностью более пяти человек.
Переход от одного этапа к следующему произойдёт, когда не будет значительного увеличения случаев заражения COVID-19, — пояснили в правительстве.
Между каждой стадией ослабления ограничений должно пройти необходимое количество времени. Власти намерены следить за количеством новых пациентов с коронавирусом, числом госпитализаций и летальных исходов.
В Швейцарии жертвами коронавирусной инфекции стали 1017 человек, подтверждены 26 732 случая заражения. Местные медики столкнулись с нехваткой лекарств, в частности, обезболивающих препаратов, писал NEWS.ru.
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