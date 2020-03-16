Режим чрезвычайной ситуации ввели в стране власти Швейцарии.
Об этом
Кроме того, режим ЧС вводится в Финляндии, заявила премьер-министр Санна Марин. Общественные собрания ограничены до десяти человек.
С 16 марта авиасообщение с Евросоюзом, Норвегией и Швейцарией ограничила Россия. Другие страны также вводят свои ограничения, из-за чего от выполнения многих рейсов вынуждены отказаться российские авиакомпании.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Германия 16 марта закрыла границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Ограничение вступило в силу в 10:00 по Москве. Меры связаны с распространением коронавируса нового типа (COVID-19).
Добавьте наши новости в избранные источники