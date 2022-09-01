В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot В Швейцарии возбудили дело против трех участниц Pussy Riot из-за граффити на стене

Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Pussy Riot

В швейцарском кантоне Берн подана жалоба и начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, сообщает РИА Новости. Ранее их задержали за попытку нанести на дорожный бордюр антивоенное граффити.

29 августа 2022 года мы задержали трех женщин в Ваберне (коммуна Кениц), которые пытались рисовать граффити на стене. Для установления личности и допроса они были доставлены в полицейский участок… Жалоба действительно была подана владельцем стены, муниципалитетом Ваберн, которому стена принадлежит. Факты были переданы в компетентную прокуратуру. Было открыто дело, — сообщили в полиции.

Полиция также отрицает утверждения трех женщин о том, что их якобы заставили раздеться догола.

Продюсер группы Александр Чепарухин в интервью «Медиазоне» (СМИ, исполняющее функции иноагента) заявил, что при задержании девушкам пригрозили депортацией из страны. По словам продюсера, у него есть фотографии полицейских, которые задержали девушек, однако в Швейцарии запрещено фотографировать и публиковать их снимки.

Ранее стало известно, что участница Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена в розыск. До этого против нее было возбуждено уголовное дело из-за сожжения российского флага.