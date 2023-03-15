В Швейцарии украинцев вынуждают продавать машины для сохранения пособий

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни украинских беженцев, живущих в Швейцарии, вынуждены продавать личные автомобили, чтобы иметь возможность и далее получать социальные пособия от государства, пишет газета 20 Minuten. Согласно местным законам, машины получателей пособий подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, установленный в каждом конкретном кантоне.

На продажу автомобиля дается срок в один месяц. Вырученные средства беженец должен использовать на обеспечение собственных потребностей, а выплата социальной помощи будет при этом временно прекращена. Если же получатель пособия не выполнит требование, то стоимость машины будет оценена и включена в расчет социального пособия.

Размер выплачиваемых беженцам пособий варьируется в зависимости от кантона. Так, в кантоне Люцерн, соцвыплата на одного человека составляет четыре тысячи франков (около 330 тысяч рублей), а на семью — 10 тысяч франков (824 тысячи рублей). По сведениям издания в кантоне зарегистрирован 141 украинский беженец, который имеет личный автомобиль. Большинство этих машин по стоимости превышают размер пособия. Предполагается, что по всей стране автомобилей из-за пособий могут лишиться несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Германии стали все чаще сталкиваться с негативным отношением со стороны коренного населения. Им приходится терпеть унижения, оскорбления, угрозы и порчу имущества. Так, в земле Саксония полиция за прошлый год зафиксировала почти полторы тысячи уголовных правонарушений в отношении беженцев.