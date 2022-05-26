В Швейцарии снова осквернили памятник Суворову

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В Швейцарии снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщает ОТР. Неизвестные разбили лампады и декоративных ангелов, растоптали свечи и раскидали цветы через два часа после того, как местные жители отмыли монумент от жёлтой и голубой краски.

Впервые памятник осквернили 14 мая, тогда посольство России в Швейцарии выразило протест и потребовало наказать виновных. Местная полиция вандалов не нашла.

4 февраля, ещё до начала военной операции, памятник Суворову демонтировали в Полтаве. Региональный представитель Института национальной памяти Украины Олег Пустовгар объяснил это тем, что Полтава «оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов». По словам директора Института национальной памяти Антона Дробовича, монумент «был одним из элементов советской пропаганды», а его художественная ценность вызывает вопросы.

Тем временем в России предложили причислить полководца к лику святых. С такой инициативой выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Председатель синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) рассматривает это предложение. Он добавил, что РПЦ соберёт материалы о жизни полководца и информацию о «тех чудесах, которые совершались».