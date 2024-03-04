В Швейцарии рассказали, кому выгоден конфликт между Германией и Францией SRF: Путин «открыл шампанское» из-за ссоры между Германией и Францией

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»/kremlin.ru/

Владимир Путин

Конфликт между Германией и Францией в вопросе поддержки Украины выгоден президенту России Владимиру Путину, пишет швейцарский портал SRF. Согласно публикации издания, российский лидер «открывает шампанское», поскольку никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств.

Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств, — говорится в сообщении.

До этого французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. По его словам, присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц на конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС) заявил, что Германия не намерена отправлять своих солдат на Украину. По его словам, Берлин намерен сделать все, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт между Россией и НАТО. Абсолютно всем западным партнерам ясно, что ни одна из стран — членов Альянса не должна стать стороной вооруженного противостояния. Ключом к восстановлению мира является продолжающаяся поддержка Украины, добавил канцлер. В то же время он призвал страны Евросоюза начать инвестировать в собственную безопасность и оборону.