В Швейцарии раскрыли исход будущей конференции по Украине в Бюргенштоке Watson: саммит по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Конференция по Украине в Бюргенштоке 15–16 июня не принесет результатов, пишет новостной портал Watson. Это противоречит надеждам украинского лидера Владимира Зеленского, которые тот озвучил в начале 2024 года в Берне.

Никаких результатов эта конференция не даст, хотя это и противоречит надеждам президента Украины Владимира Зеленского, про которые он рассказывал во время посещения Берна в начале текущего года, — говорится в публикации.

По данным портала, Вооруженные силы Украины терпят неудачи и Зеленский по этой причине будет пытаться добиться искомого результата хотя бы на дипломатическом фронте.

Ранее крупнейшая партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) заявила, что Россия должна быть приглашена к участию в июньских переговорах по Украине. В своем заявлении UDC призвала власти страны пригласить Москву на встречу, чтобы она не превратилась «в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению».

«Демократический союз центра» выступает против вступления Швейцарии в Евросоюз и Североатлантический альянс, партия считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. Кроме того, UDC высказывалась против санкционной политики в отношении Москвы и поставок швейцарского оружия Киеву.