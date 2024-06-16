В Швейцарии признали отсутствие единства на саммите по Украине Президент Швейцарии: на конференции по Украине не было полного единства

Фото: Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная конференция по Украине, проходившая в Швейцарии с 15 по 16 июня, продемонстрировала отсутствие полного единства среди лидеров стран, заявила в ходе церемонии закрытия саммита президент Швейцарии Виола Амхерд. По ее мнению, участники встречи имели разные точки зрения на конфликт, передает ТАСС.

Дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения, — заявила Амхерд.

Швейцарский лидер добавила, что путь к урегулированию конфликта на Украине должен базироваться на международном праве и в особенности на положениях Устава ООН. Как отметила Амхерд, в ходе саммита было достигнуто соответствующее понимание.

Ранее СМИ сообщили, что итоговую декларацию по украинскому саммиту в Швейцарии поддержали 80 стран. При этом в общей сложности на конференции были представители 91 государства. Документ поддержали США, Швейцария, страны Евросоюза и Турция, против высказались Саудовская Аравия, Индия, Бразилия, Армения, ЮАР и Объединенные Арабские Эмираты.

Вместе с этим СМИ сообщали, что участники саммита в Швейцарии призвали Россию и Украину обменять всех военнопленных. По их мнению, этот вопрос требует участия как Москвы, так и Киева.