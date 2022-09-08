В Швейцарии приостановили банкротство оператора «Северного потока — 2» Суд в Швейцарии вновь приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года в Швейцарии. Об этом говорится на сайте официального торгового бюллетеня страны, пишет ТАСС.

Компания является оператором газопровода «Северный поток — 2». Из заявления следует, что суд в Цуге по просьбе фирмы продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца — по 10 января 2023 года.

Это уже второе решение суда по приостановке процедуры банкротства Nord Stream 2 AG. Суд в Цуге выносил аналогичное решение 11 мая. При этом заместитель госсекретаря Виктория Нуланд высказалась, что у «Северного потока — 2» нет шансов на возрождение. Точку в проекте поставили санкции Запада и США.

Ранее экс-руководитель нефтегазовой компании Польши PGNiG Петр Возняк заявил, что постановление европейского суда о частичном признании иска оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы Европейского союза может иметь катастрофические последствия для Украины. По его словам, запуск «Северного потока — 2» оставит Украину без газа на следующую зиму и Киев будет вынужден просить Москву о поставках газа.