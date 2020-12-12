В Швейцарии открыли новый железнодорожный тоннель через Альпы

В Швейцарии началось регулярное движение пассажирских поездов через новый альпийский тоннель Ченери, длина которого составляет 15,5 км. В компании «Швейцарские федеральные железные дороги» оценили открытие тоннеля как «начало новой эры для европейской мобильности».
Запуск тоннеля также означает завершение масштабного проекта «Новые железнодорожные линии через Альпы» (NEAT), в рамках которого ранее были построены Лёчбергский (2007) и Сен-Готардский (2016) тоннели.
Это важное событие для Швейцарии. Эксплуатация Ченери действительно началась, знаменуя собой завершение NЕАТ. Хочу сердечно поблагодарить людей, которые сделали это возможным, — написала на своей странице в Twitter президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.