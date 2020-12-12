В Швейцарии открыли новый железнодорожный тоннель через Альпы

https://static.news.ru/photo/5805d1ba-3d69-11eb-a09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/s_sommaruga

В Швейцарии началось регулярное движение пассажирских поездов через новый альпийский тоннель Ченери, длина которого составляет 15,5 км. В компании «Швейцарские федеральные железные дороги» оценили открытие тоннеля как «начало новой эры для европейской мобильности».

Запуск тоннеля также означает завершение масштабного проекта «Новые железнодорожные линии через Альпы» (NEAT), в рамках которого ранее были построены Лёчбергский (2007) и Сен-Готардский (2016) тоннели.

Это важное событие для Швейцарии. Эксплуатация Ченери действительно началась, знаменуя собой завершение NЕАТ. Хочу сердечно поблагодарить людей, которые сделали это возможным, — написала на своей странице в Twitter президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

Jetzt geht der #Ceneri richtig in Betrieb, unser Jahrhundertwerk NEAT ist vollendet. Ich danke der BevÃ¶lkerung herzlich, sie hat dies mÃ¶glich gemacht. Das betone ich bei der Durchsage bei der Erstfahrt. #Verkehrsverlagerung pic.twitter.com/AadCAvf6hI — Simonetta Sommaruga (@s_sommaruga) December 13, 2020

Как сообщал NEWS.ru, в конце октября в Китае был открыт самый длинный мост в мире. Надводный мост протяжённостью 55 километров связывает Гонконг, Макао и Чжухай.