В Швейцарии одобрили реэкспорт оружия на Украину Комиссия парламента Швейцарии одобрила реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Комиссия парламента Швейцарии одобрила поправки в законодательство, разрешающие реэкспорт произведенного в стране оружия через третьи государства на Украину. Об этом говорится на сайте законодательного органа. В своем решении комиссия сослалась на нормы международного права.

Комиссия по политике безопасности Национального совета 14 голосами против 11 одобрила предложение и парламентскую инициативу, касающуюся реэкспорта военной техники. Заявки о нереэкспорте могут быть отменены в случаях нарушения запрета на применение силы согласно международному праву, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что конфликт между Россией и Украиной подпадает под упомянутый критерий.

Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в беседе с Le Matin Dimanche заявил, что передача замороженных в стране российских активов Украине нарушила бы право собственности. По его словам, в военном конфликте Москвы и Киева он поддерживает Украину, однако выступает на стороне международного права.

Перед этим руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.