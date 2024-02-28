В Швейцарии объяснили отказ отправлять войска на Украину МО Швейцарии: власти не отправят войска на Украину ввиду нейтралитета страны

Фото: МО Украины

Швейцария не намерена отправлять войска на Украину ввиду своего нейтрального статуса, сообщили ТАСС в Федеральном департаменте (министерстве) обороны, защиты населения и спорта страны. Так в военном ведомстве ответили на вопрос, станет ли национальная армия участвовать в операции по отправке Западом военных в зону спецоперации.

Нет, это несовместимо со швейцарским нейтралитетом, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия в Париже, что лидеры Евросоюза обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. В будущем возможно любое развитие событий, добавил он. Также, по словам французского лидера, западные государства не намерены вступать в войну с российским народом и стремятся избежать эскалации украинского конфликта.

На идею Макрона отреагировал представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. Он отметил, что никто из участников встречи в Париже в поддержку Украины не согласился с идеей президента Франции о возможной отправке военных в зону спецоперации. Канцлер ФРГ Олаф Шольц скептически оценил предложение, констатировал Хебештрайт.